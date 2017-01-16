Цитата
Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, послушай, что он говорит о других.
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1882 – Создано казанское Общество любителей сценического искусства.Подробнее...
Факты и комментарии
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Выставка об истории Татарского театра имени Камала в Москве
13 января в Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина открылась выставка «История татарского театра в афишах и плакатах».
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Виль Каримов: важно в жизни, сколько счастья и радости ты испытал
«В зоне безграничной ответственности. Виль Каримов о медицине и своей жизни» – так называется книга казанского врача Виля Каримова, которая вышла из печати в Издательском доме Олега Маковского.
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Акция «Казанские некрополи»: подводим первые итоги
23 и 24 января на телеканале «Татарстан-24» в программе «КультПросвет» будет рассказано об акции «Казанские некрополи», начатой в прошлом году редакцией «Казанских историй».
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В ответе за Память
Вышел из печати второй номер альманаха «Казанские истории». Он посвящен Памяти, неразрывной связи между прошлым и настоящим.
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Николай Беляев: «Мне памятником будет шар земной...»
27 декабря Казань простилась с выдающимся современным поэтом Николаем Беляевым. Он скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни и похоронен на Царицынском кладбище.
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Любовь втроем... с телефоном
30 декабря в рамках Рождественского фестиваля в Казани пройдет концерт «Комические оперы под Новый год». В программе – миниатюры «Бастьен и Бастьенна» В.А. Моцарта и «Телефон, или любовь втроем» Д.Менотти.
Фотофакт / Без комментариев
Впечатления
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Муслим Магомаев: только шлягеры
7 января в праздничной программе телеканала «Культура» был концерт «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века», что, несомненно, доставило много удовольствия людям моего возраста.
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Фестиваль Jadidfest под занавес старого года
25 декабря молодых казанцев пригласили в Центр современной культуры «Смена», где проходило главное событие в мире татарского дизайна, литературы и культуры – фестиваль Jadidfest(«Джадидфест»).
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Минтимер Шаймиев: жизнь на виду у всех
19 декабря в Представительском корпусе Казанского Кремля презентовали книгу о первом Президенте Татарстана, ныне Государственном Советнике республики Минтимере Шаймиеве.
Интересный собеседник
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Нужна история без «демонизации» или «херувимизации»
28 ноября Любовь Агеева встретилась с известным казанским историком и публицистом Булатом Файзрахмановичем Султанбековым.
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В Казани организовали инклюзивные показы для детей-аутистов
В кинотеатре «Мир» стартовал социальный проект, направленный на адаптацию детей аутистов в социально-культурной среде общества. Первый показ состоялся 27 ноября, он собрал около 100 детей и их родителей.
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Город на пяти холмах – что от него осталось?
Наш собеседник – журналистка Светлана Запорожченко, она же Беккер. В Казани ее знают и под первой, и под второй фамилией.