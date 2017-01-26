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26.01.2017

Цитата

Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы, а Тверь – лучший после Петербурга; во всем видно, что Казань столица большого царства. По всей дороге прием мне был весьма ласковый и одинаковый, только здесь еще кажется градусом выше, по причине редкости для них видеть. Однако же с Ярославом, Нижним и Казанью да сбудется французская пословица, что от господского взгляду лошади разжиреют: вы уже узнаете в сенате, что я для сих городов сделала распоряжение

Письмо А. В. Олсуфьеву
ЕКАТЕРИНА II И КАЗАНЬ

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  • 1979 – В Краснодаре умер Герой Советского Союза, легендарный последний защитник Брестской крепости, командир стрелкового полка Петр Михайлович Гаврилов, уроженец Пестречинского уезда Казанской губернии. Похоронен в Бресте со всеми воинскими почестями. В его честь названа улица в Казани.

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