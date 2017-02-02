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02.02.2017

Цитата

Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, послушай, что он говорит о других.

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  • 1916 Открылась обувная фабрика «Спартак». Фабрика была основана фабрикантами Шабановым, Зобниным и Жулиным как фирма по производству обуви «Поляр».

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