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16.01.2017

Цитата

Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, послушай, что он говорит о других.

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  • 1882 Создано казанское Общество любителей сценического искусства.

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  • Муслим Магомаев: только шлягеры

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  • Фестиваль Jadidfest под занавес старого года

    25 декабря молодых казанцев пригласили в Центр современной культуры «Смена», где проходило главное событие в мире татарского дизайна, литературы и культуры – фестиваль Jadidfest(«Джадидфест»).

  • Минтимер Шаймиев: жизнь на виду у всех

    19 декабря в Представительском корпусе Казанского Кремля презентовали книгу о первом Президенте Татарстана, ныне Государственном Советнике республики Минтимере Шаймиеве.

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