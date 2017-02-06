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06.02.2017

Цитата

Я угрожала вам письмом из какого-нибудь азиатского селения, теперь исполняю свое слово, теперь я в Азии. В здешнем городе находится двадцать различных народов, которые совершенно несходны между собою.

Письмо Вольтеру Екатерина II,
г. Казань

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  • 1857 - Родился Галимджан Мухаметжанович Баруди (Галеев), татарский религиозный деятель. Умер в 1921

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