Цитата
Я угрожала вам письмом из какого-нибудь азиатского селения, теперь исполняю свое слово, теперь я в Азии. В здешнем городе находится двадцать различных народов, которые совершенно несходны между собою.
Письмо Вольтеру Екатерина II,
г. Казань
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1857 - Родился Галимджан Мухаметжанович Баруди (Галеев), татарский религиозный деятель. Умер в 1921Подробнее...
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