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04.02.2017

Цитата

<...> Казань по странной фантазии ее строителей – не на Волге, а в 7 верстах от нее. Может быть разливы великой реки и низменность волжского берега заставили былую столицу татарского ханства уйти так далеко от Волги. Впрочем, все большие города татарской Азии, как убедились мы во время своих поездок по Туркестану, – Бухара, Самарканд, Ташкент, – выстроены в нескольких верстах от берега своих рек, по-видимому, из той же осторожности.

Е.Марков. Столица казанского царства. 1902 год

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  • 1981 Центральным Комитетом КПСС принято решение об организации филиала Центрального музея В.И. Ленина в г.Казани. Его открытие состоялось 24 июня 1987. В настоящее время в этом здании находится НКЦ "Казань".

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